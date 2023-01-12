Первого добровольца-депутата Хубезова демобилизовали из зоны проведения спецоперации

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия" в телеграм-канале со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

"Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", — заявил он.

По словам Турчака, за три месяца пребывания в зоне спецоперации Хубезов многому научился и приобрёл бесценный опыт военного хирурга, который будет полезен в комитете и парламентской координационной рабочей группе по вопросам СВО. Кроме того, за две недели до демобилизации к Хубезову в госпиталь приехал его сын. Он принял пост от отца в составе бригады Федерального центра медицины катастроф. Хубезов-младший будет лечить раненых военных и мирных жителей в одном из прифронтовых госпиталей.

"До линии соприкосновения там всего несколько километров", — добавил Турчак.