Первого добровольца-депутата Хубезова демобилизовали из зоны проведения спецоперации
Турчак: Депутат Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации из-за окончания контракта
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия" в телеграм-канале со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
"Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", — заявил он.
По словам Турчака, за три месяца пребывания в зоне спецоперации Хубезов многому научился и приобрёл бесценный опыт военного хирурга, который будет полезен в комитете и парламентской координационной рабочей группе по вопросам СВО. Кроме того, за две недели до демобилизации к Хубезову в госпиталь приехал его сын. Он принял пост от отца в составе бригады Федерального центра медицины катастроф. Хубезов-младший будет лечить раненых военных и мирных жителей в одном из прифронтовых госпиталей.
"До линии соприкосновения там всего несколько километров", — добавил Турчак.
Заявление о зачислении добровольцем для участия в спецоперации Хубезов написал ещё в октябре 2022 года. Он тогда подчеркнул важность поддержки российских военных, а своё решение объяснил желанием спасать их на передовой.
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