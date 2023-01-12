"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 10:21

Заболеют даже привитые: Россиянам рассказали, стоит ли бояться новой мутации ковида "кракен"

Вирусолог Чумаков: Омикрон-штамм "кракен" менее опасен, чем другие варианты ковида

Новая мутация коронавируса "кракен" не несёт ничего опасного. Об этом заявил профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с телеканалом "360".

"Это очередной продукт эволюции "омикрона". Он более заразный, но менее опасный, поскольку вытесняет предыдущие штаммы и освобождает от тяжёлых форм заболевания", — сказал он.

По словам вирусолога, мутация "кракен" является обычной простудой. Причём ею могут заразиться даже привитые люди. Как объяснил Чумаков, нынешние вакцины слабо действуют на новые штаммы, но иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжёлой формы. Поэтому, подчеркнул он, прививаться всё равно нужно, особенно это касается пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Сегодня, 12 января, в России выявили первый случай заражения новой мутацией ковида "кракен". По данным Лайфа, эта пациентка не прививалась от коронавируса и перед заболеванием не выезжала за границу. При этом Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения из-за выявления штамма "кракен".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров