Заболеют даже привитые: Россиянам рассказали, стоит ли бояться новой мутации ковида "кракен"

Новая мутация коронавируса "кракен" не несёт ничего опасного. Об этом заявил профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с телеканалом "360" .

"Это очередной продукт эволюции "омикрона". Он более заразный, но менее опасный, поскольку вытесняет предыдущие штаммы и освобождает от тяжёлых форм заболевания", — сказал он.

По словам вирусолога, мутация "кракен" является обычной простудой. Причём ею могут заразиться даже привитые люди. Как объяснил Чумаков, нынешние вакцины слабо действуют на новые штаммы, но иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжёлой формы. Поэтому, подчеркнул он, прививаться всё равно нужно, особенно это касается пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.