Захарова — о заявлениях Подоляка: Сказала бы — цирк, но не хочется обижать Запашных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга не смогла охарактеризовать различные заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, попытавшись объяснить их словом "цирк".

"Советник Зеленского Подоляк, ну это просто <...>. Сказала бы — цирк, но не хочется обижать Запашных", — дала Захарова лаконичную характеристику заявлениям украинского политика.