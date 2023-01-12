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12 января, 10:13

Захарова — о заявлениях Подоляка: Сказала бы — цирк, но не хочется обижать Запашных

Захарова назвала "цирком" заявления советника главы Офиса президента Украины Подоляка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга не смогла охарактеризовать различные заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, попытавшись объяснить их словом "цирк".

Захарова хотела одним словом описать заявления Подоляка, но не стала "обижать Запашных". Видео © VK / МИД России

"Советник Зеленского Подоляк, ну это просто <...>. Сказала бы — цирк, но не хочется обижать Запашных", — дала Захарова лаконичную характеристику заявлениям украинского политика.

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Ранее же, как рассказывал Лайф, Мария Захарова назвала "болезненной, нечеловеческой глупостью" доклад МИД Латвии о желании "разгрома России".

Обложка ©

VK / МИД России

Артур Белкин

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