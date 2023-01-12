Минпромторг РФ получил более 600 обращений по работе маркетплейсов от продавцов

Комиссия Минпромторга, отслеживающая соблюдение стандартов, регламентирующих сотрудничество маркетплейсов и продавцов, приняла более 600 обращений. Об этом сообщает "Тульская служба новостей" со ссылкой на официальный ответ министерства.

В ведомстве отметили, что Комиссия по созданию саморегулирования в электронной торговле была учреждена в июле 2022 года. За время существования она получила 650 обращений, из которых 470 уже рассмотрены. Однако статистика поступающих запросов из регионов РФ не ведётся.

В Минпромторге рассказали, что в основном поставщики жалуются на некорректное начисление штрафов и комиссий и отсутствие детализаций в их начислении. Кроме того, продавцы сообщают об утере товаров после передачи маркетплейсу, необоснованной блокировке личных кабинетов и проблемах в документообороте. Массовые трудности, как правило, решаются с помощью доработки и усовершенствования сервисов площадки, уточнили в ведомстве.

"К примеру, по решению комиссии одним из маркетплейсов была доработана система для детализации трансакций и в дальнейшем добавлена в еженедельных финансовых отчётах о продажах в личном кабинете поставщика", — говорится в ответе министерства.

Те вопросы, которые не имеют системный характер, могут решать отдельно между продавцом и маркетплейсом. При этом, если поставщика не удовлетворило решение, он может заполнить форму обратной связи, чтобы вернуть заявку на повторное рассмотрение.