В МИД Филиппин напомнили Киеву о дипломатической этике после слива информации в прессу

В МИД Филиппин осудили решение временного поверенного в делах Посольства Украины в республике Дениса Михайлюка, который рассказал журналистам, что филиппинский лидер Фердинанд Маркос – младший, более известный как Бонгбонг Маркос, игнорирует просьбы о телефонном разговоре с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"Это не дипломатическая практика — делать так, как он (Михайлюк. — Прим. Лайфа) сделал", — сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета.

При этом он отметил, что у Филиппин хорошие отношения с Незалежной, но, когда подобные вопросы представитель другого государства выносит на всеобщее обозрение, "это не то, за что мы были бы благодарны".