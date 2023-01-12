В МИД Филиппин напомнили Киеву о дипломатической этике после слива информации в прессу
В МИД Филиппин осудили украинского посла Михайлюка за нарушение правил дипломатии
В МИД Филиппин осудили решение временного поверенного в делах Посольства Украины в республике Дениса Михайлюка, который рассказал журналистам, что филиппинский лидер Фердинанд Маркос – младший, более известный как Бонгбонг Маркос, игнорирует просьбы о телефонном разговоре с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
"Это не дипломатическая практика — делать так, как он (Михайлюк. — Прим. Лайфа) сделал", — сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета.
При этом он отметил, что у Филиппин хорошие отношения с Незалежной, но, когда подобные вопросы представитель другого государства выносит на всеобщее обозрение, "это не то, за что мы были бы благодарны".
Напомним, накануне Михайлюк пожаловался, что президент Филиппин игнорирует звонки Зеленского. По словам украинского посла, Киев с июня пытается организовать разговор с Маркосом дважды в месяц, но никакого ответа до сих пор нет.
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