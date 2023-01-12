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12 января, 10:02

В МИД Филиппин напомнили Киеву о дипломатической этике после слива информации в прессу

В МИД Филиппин осудили украинского посла Михайлюка за нарушение правил дипломатии

В МИД Филиппин осудили решение временного поверенного в делах Посольства Украины в республике Дениса Михайлюка, который рассказал журналистам, что филиппинский лидер Фердинанд Маркос – младший, более известный как Бонгбонг Маркос, игнорирует просьбы о телефонном разговоре с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"Это не дипломатическая практика — делать так, как он (Михайлюк. — Прим. Лайфа) сделал", — сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета.

При этом он отметил, что у Филиппин хорошие отношения с Незалежной, но, когда подобные вопросы представитель другого государства выносит на всеобщее обозрение, "это не то, за что мы были бы благодарны".

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Напомним, накануне Михайлюк пожаловался, что президент Филиппин игнорирует звонки Зеленского. По словам украинского посла, Киев с июня пытается организовать разговор с Маркосом дважды в месяц, но никакого ответа до сих пор нет.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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