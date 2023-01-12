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Опубликовано 12 января 2023, 12:51

Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским омбудсменом создание гумкоридора

Российская сторона не обсуждала с украинской стороной вопросы создания гуманитарного коридора на уровне уполномоченных по правам человека двух стран. Об этом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила по итогам переговоров с коллегой из Незалежной Дмитрием Лубинцом.

"Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было", — рассказала Москалькова.

По её словам, данная тема не поднималась за столом переговоров, поскольку вопросы глобального и стратегического характера обсуждаются на уровне министерств обороны и прорабатываются ими. В то же время омбудсмены обсудили вопросы возвращения на родину раненых согласно положениям Женевской конвенции, поговорили об эвакуации гражданских, а также тех, кто по решению суда должен быть выдворен из страны и ждёт своей очереди.

Россия и Украина обсудили возможность обмена гражданскими
Россия и Украина обсудили возможность обмена гражданскими

Как сообщалось ранее, Турция надеется, что при её содействии будет открыт гуманитарный коридор между Россией и Украиной для эвакуации детей, женщин и раненых.

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t.me / ombudsmanrf

Максим Плетнёв
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