Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским омбудсменом создание гумкоридора

Российская сторона не обсуждала с украинской стороной вопросы создания гуманитарного коридора на уровне уполномоченных по правам человека двух стран. Об этом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила по итогам переговоров с коллегой из Незалежной Дмитрием Лубинцом.

"Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было", — рассказала Москалькова.

По её словам, данная тема не поднималась за столом переговоров, поскольку вопросы глобального, стратегического характера обсуждаются на уровне министерств обороны и прорабатываются ими. В то же время омбудсмены обсудили вопросы возвращения на родину раненых согласно положениям Женевской Конвенции, поговорили об эвакуации гражданских, а также тех, кто по решению суда должен быть выдворен из страны и ждёт своей очереди.