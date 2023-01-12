Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вынесенные на их уровень вопросы
Лукашенко: Все вынесенные на уровень президентов вопросы с Путиным решены
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решил все вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которые были вынесены правительствами двух стран на уровень глав государств.
"Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живём в нормальных условиях", — заявил Лукашенко в ходе совещания по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.
Напомним, 27 декабря Лукашенко в ходе неформального саммита лидеров-стран СНГ заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным окончательно согласовали целый ряд вопросов.
Getty Images / Handout / Kremlin Press Office