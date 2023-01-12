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12 января, 09:25

В Таджикистане умерли шестерняшки, родившиеся раньше срока

В Худжанде умерли шестерняшки, которые родились раньше срока. Об этом пишет местное издание "Азия-плюс".

"Основными причинами смерти детей стали преждевременные роды и низкий вес малышей", — сказала главврач роддома Нури Дадобаева.

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Шестерых малышей — двоих мальчиков и четырёх девочек — местная жительница Муборак Сохибова родила в среду. Изначально врачи сообщали о стабильном состоянии матери и детей, вес каждого из которых составлял всего 600–700 граммов. По словам медика, для женщины эти роды стали четвёртыми, некоторое время она продолжит находиться под наблюдением врачей.

Ранее Лайф писал о том, что жительница Египта родила сросшихся близнецов с четырьмя руками и двумя ногами. Она не знала о том, что вынашивает сиамских близнецов, и решилась на кесарево сечение на девятом месяце беременности.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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