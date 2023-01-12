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12 января, 09:16

Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой, на которую не поехал

Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года в метании молота российский легкоатлет Сергей Литвинов признался, что принимал допинг в ходе подготовки к Олимпиаде-2012 в Лондоне, на которую в итоге не поехал. Об этом спортсмен написал в соцсетях.

"Я принимал допинг в 2012 году и получил выгоду от системы сокрытия [допинга] в России. С конца апреля до конца мая 2012 года я принимал туринабол и оксандролон. До этого у меня был бросок на 79 метров в феврале, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники", — рассказал Литвинов.

В то же время легкоатлет чувствовал, что это неправильно, ведь из-за приёма запрещённых препаратов он начал терять ощущение техники, над которой долго работал в ходе карьеры. В итоге спортсмен не смог отобраться на ОИ в Лондоне по результатам чемпионата России, а затем решил отказаться от приёма допинга. Литвинов признался, что испытывал давление со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики, а с развитием допингового скандала он передал все детали своего дела в орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике.

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Артур Белкин

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