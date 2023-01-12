В центре Киева установили огромную почтовую марку с горящим Московским Кремлём
Фотозона с горящим Кремлём в центре Киева. Обложка © Telegram / "Украина.ру"
В Киеве установили фотозону в виде большой почтовой марки, на которой изображён горящий Московский Кремль, окружённый цветущим хлопком. Об этом сообщил телеграм-канал "Украина.ру".
"Укрпочта" установила в Киеве новую большую марку — на этот раз с горящим Кремлём", — сказано в публикации.
СМИ сообщают, что фотозона появилась возле Киевской городской государственной администрации на Крещатике — центральной улице Киева. Отметим, что это не первая подобная фотозона в украинской столице. Ранее там установили инсталляцию в виде большого изображения почтовой марки с горящим Крымским мостом. Чтобы сделать фото на его фоне, выстраивались большие очереди из прохожих.
Между тем на Украине продолжают избавляться от "российского наследия". Так, в Краматорске снесли бюст Александра Пушкина, однако это не понравилось многим местным жителям.
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