В центре Киева установили огромную почтовую марку с горящим Московским Кремлём

В Киеве установили фотозону в виде большой почтовой марки, на которой изображён горящий Московский Кремль, окружённый цветущим хлопком. Об этом сообщил телеграм-канал "Украина.ру".

"Укрпочта" установила в Киеве новую большую марку — на этот раз с горящим Кремлём", — сказано в публикации.

СМИ сообщают, что фотозона появилась возле Киевской городской государственной администрации на Крещатике — центральной улице Киева. Отметим, что это не первая подобная фотозона в украинской столице. Ранее там установили инсталляцию в виде большого изображения почтовой марки с горящим Крымским мостом. Чтобы сделать фото на его фоне, выстраивались большие очереди из прохожих.