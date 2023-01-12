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12 января, 09:19

В центре Киева установили огромную почтовую марку с горящим Московским Кремлём

<p>Фотозона с горящим Кремлём в центре Киева. Обложка © Telegram / "<a href="https://t.me/ukraina_ru/126665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Украина.ру</a>"</p>

Фотозона с горящим Кремлём в центре Киева. Обложка © Telegram / "Украина.ру"

В Киеве установили фотозону в виде большой почтовой марки, на которой изображён горящий Московский Кремль, окружённый цветущим хлопком. Об этом сообщил телеграм-канал "Украина.ру".

"Укрпочта" установила в Киеве новую большую марку — на этот раз с горящим Кремлём", — сказано в публикации.

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СМИ сообщают, что фотозона появилась возле Киевской городской государственной администрации на Крещатике — центральной улице Киева. Отметим, что это не первая подобная фотозона в украинской столице. Ранее там установили инсталляцию в виде большого изображения почтовой марки с горящим Крымским мостом. Чтобы сделать фото на его фоне, выстраивались большие очереди из прохожих.

Между тем на Украине продолжают избавляться от "российского наследия". Так, в Краматорске снесли бюст Александра Пушкина, однако это не понравилось многим местным жителям.

Илья Суриков

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