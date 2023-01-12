Психолог назвала лучшие месяцы для поиска новой работы

Лучшим временем в году для поиска работы является последняя декада января – начало февраля. Как объяснила в беседе с Лайфом психолог Галина Руснак, в эти месяцы мозг у соискателей и работодателей только начинает настраиваться на трудовые будни.

"Мозг так устроен, что от долгого отдыха отойти сразу и незамедлительно включиться в работу не получится ни у работодателя, ни у соискателя. Недельные каникулы отразятся на работоспособности спустя одну-две недели", — объяснила специалист.

По её словам, в этот период россияне начнут чувствовать себя отдохнувшими и возьмутся за реализацию целей, которые поставили накануне Нового года. Кроме того, большинство людей считают январь периодом обновления. Именно в этом месяце многие садятся на диету, покупают абонемент в фитнес-клуб и начинают новую жизнь.

"Это значит, что сил и энергии в это время предостаточно, чтобы включиться в поиски идеального места работы, а наше подсознание ещё верит в зимние чудеса и идеальный исход любого дела", — добавила Руснак.