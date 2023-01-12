В Свердловской области выявили свыше 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила о выявлении в Свердловской области свыше 500 тонн поддельных рыбных консервов. Причём часть этой продукции предназначалась для социальных учреждений.

"Более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов обнаружено Россельхознадзором в конце 2022 года в Свердловской области", — говорится в сообщении ведомства.

Крупную партию фальсификата удалось обнаружить в ходе мониторинга данных системы "Меркурий". Специалисты установили, что компания ООО "Меркурий-Н" выпустила более 524 тонн рыбных консервов. В данной партии, как оказалось, производитель заменил дорогую сайру на более дешёвую сардину. Это было сделано для уменьшения затрат на изготовление и снижения себестоимости товара, подчеркнули в ведомстве. Соответствующую информацию уже передали в УМВД РФ по региону и прокуратуру.