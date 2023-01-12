Власти ХМАО объяснились за скандальную речь губернатора о разворовывании бюджета

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова в скандальном видео, на котором она рассказывает, как могут разворовываться бюджетные средства на строительстве долгостроев, говорила с долей иронии и обозначила наличие имеющихся в этой сфере проблем. Об этом Лайфу сообщили в окружном Департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.

"Указанное видео — фрагмент разговора, в ходе которого губернатор Югры Наталья Комарова с очевидной степенью иронии в голосе обозначила наличие всеобщих, не только региональных, проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно" — отметил собеседник портала.

В депаратаменте также заметили, что юридические методы борьбы с подобными явлениями известны и активно применяются, а окружные власти нацелены на то, чтобы отсекать недобросовестных участников рынка на первых этапах.