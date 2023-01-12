Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Новый штамм коронавируса "кракен" вытеснит остальные и займёт их место. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов, сравнив эту разновидность с автомобилем "Мерседес".

"Ничего плохого, он вытеснит всех остальных и займёт их место. Он не опасен, потому что у него низкая витальность. Он вытеснит всех, как вытеснил "Мерседес" последней модели старые. Это же нормально, это эволюция", — отметил медик.

По словам эксперта, с этим штаммом столкнутся все, но протекать заболевание будет легко — его можно будет выявить только по анализам. Он считает, что процесс распространения штамма в России будет идти медленно.