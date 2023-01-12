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12 января, 09:53

Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Врач Жемчугов заявил, что штамм ковида "кракен" не опасен

Новый штамм коронавируса "кракен" вытеснит остальные и займёт их место. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов, сравнив эту разновидность с автомобилем "Мерседес".

"Ничего плохого, он вытеснит всех остальных и займёт их место. Он не опасен, потому что у него низкая витальность. Он вытеснит всех, как вытеснил "Мерседес" последней модели старые. Это же нормально, это эволюция", — отметил медик.

По словам эксперта, с этим штаммом столкнутся все, но протекать заболевание будет легко — его можно будет выявить только по анализам. Он считает, что процесс распространения штамма в России будет идти медленно.

"Раз он распространяется, значит, можно предположить, что коллективный иммунитет к нему относится по-доброму, то есть вирус этот обновлённый обходит существующий коллективный иммунитет", — добавил специалист.

В России не планируют вводить ограничения из-за выявления новой мутации ковида "кракен"

В России не планируют вводить ограничения из-за выявления новой мутации ковида "кракен"

Напомним, что в четверг в России зафиксировали первый случай заражения новой мутацией коронавируса под названием "кракен". Лайф выяснил, кто именно стал первым пациентом и подробности о нём.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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