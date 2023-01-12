Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"
Врач Жемчугов заявил, что штамм ковида "кракен" не опасен
Новый штамм коронавируса "кракен" вытеснит остальные и займёт их место. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов, сравнив эту разновидность с автомобилем "Мерседес".
"Ничего плохого, он вытеснит всех остальных и займёт их место. Он не опасен, потому что у него низкая витальность. Он вытеснит всех, как вытеснил "Мерседес" последней модели старые. Это же нормально, это эволюция", — отметил медик.
По словам эксперта, с этим штаммом столкнутся все, но протекать заболевание будет легко — его можно будет выявить только по анализам. Он считает, что процесс распространения штамма в России будет идти медленно.
"Раз он распространяется, значит, можно предположить, что коллективный иммунитет к нему относится по-доброму, то есть вирус этот обновлённый обходит существующий коллективный иммунитет", — добавил специалист.
Напомним, что в четверг в России зафиксировали первый случай заражения новой мутацией коронавируса под названием "кракен". Лайф выяснил, кто именно стал первым пациентом и подробности о нём.
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