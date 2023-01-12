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12 января, 07:08

Лайф узнал, кто стал первым пациентом с мутацией ковида "кракен" в России

Первой пациенткой с "кракеном" стала 32-летняя непривитая жительница Пензы

Первый пациент с новой мутацией коронавируса "кракен" не выезжал за границу. Об этом Лайфу рассказали в Роспотребнадзоре Пензенской области, где выявили штамм.

Речь идёт о 32-летней жительнице Пензы. По словам представителя ведомства, женщина в последнее время не была ни за границей, ни в других регионах России. Сообщается также, что пациентка не была привита, а ковидом переболела в лёгкой форме. Болезнь длилась пять дней.

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Напомним, сегодня стало известно, что в России выявили первый случай заражения новой мутацией коронавируса "кракен".

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ТАСС / Терещенко Михаил

Максим Плетнёв

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