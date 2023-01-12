Лайф узнал, кто стал первым пациентом с мутацией ковида "кракен" в России
Первой пациенткой с "кракеном" стала 32-летняя непривитая жительница Пензы
Первый пациент с новой мутацией коронавируса "кракен" не выезжал за границу. Об этом Лайфу рассказали в Роспотребнадзоре Пензенской области, где выявили штамм.
Речь идёт о 32-летней жительнице Пензы. По словам представителя ведомства, женщина в последнее время не была ни за границей, ни в других регионах России. Сообщается также, что пациентка не была привита, а ковидом переболела в лёгкой форме. Болезнь длилась пять дней.
Напомним, сегодня стало известно, что в России выявили первый случай заражения новой мутацией коронавируса "кракен".
ТАСС / Терещенко Михаил