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12 января, 10:11

В Подольске пациентке роддома удалили 30-сантиметровую опухоль матки

<p>Врачи удалили жительнице Подольска 30-сантиметровую опухоль матки. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Врачи удалили жительнице Подольска 30-сантиметровую опухоль матки. Обложка © Предоставлено Лайфу

В подмосковном Подольске врачи роддома удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль матки, которая мешала ей дышать и ходить. 42-летняя женщина долгое время не обращалась к докторам, из-за чего новообразование разрослось до такого объёма, что начало смещать другие внутренние органы вверх.

"Несколько лет женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу её заставили проблемы, связанные со сдавливанием соседних органов миоматозными узлами. Технически операция была непростой, но нам удалось удалить новообразование аккуратно и с минимальной кровопотерей", — рассказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Медик уточнил, что вес опухоли составил около двух килограммов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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Ранее Лайф писал о том, что в онкодиспансере в Балашихе хирурги удалили 12-килограммовую опухоль в брюшной полости пациентки. Новообразование составляло почти четверть веса женщины.

Илья Суриков

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