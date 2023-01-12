В Подольске пациентке роддома удалили 30-сантиметровую опухоль матки

В подмосковном Подольске врачи роддома удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль матки, которая мешала ей дышать и ходить. 42-летняя женщина долгое время не обращалась к докторам, из-за чего новообразование разрослось до такого объёма, что начало смещать другие внутренние органы вверх.

"Несколько лет женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу её заставили проблемы, связанные со сдавливанием соседних органов миоматозными узлами. Технически операция была непростой, но нам удалось удалить новообразование аккуратно и с минимальной кровопотерей", — рассказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Медик уточнил, что вес опухоли составил около двух килограммов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.