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Опубликовано 12 января 2023, 10:06
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СК РФ нашёл более 130 участников спецоперации, с которыми родственники потеряли связь

Российские следователи установили местоположение 133 военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, с которыми родственники потеряли связь. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Продолжается деятельность по розыску военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Вместе с тем председателю СК Александру Бастрыкину доложили об обращении родственников по поводу поиска мирных граждан, находившихся в зоне проведения спецоперации, с которыми была прервана связь. В результате следователи установили местонахождение 85 таких лиц.

Также Бастрыкину стало известно о мерах по созданию базы данных неопознанных мирных жителей, чьи тела были обнаружены после освобождения населённых пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Мариуполя. Они были захоронены в безымянных могилах. Эта база поможет идентифицировать личности погибших и установить обстоятельства преступлений, совершённых против них. Для её создания сформирована рабочая группа, в которую вошли следователи, эксперты СЭЦ и криминалисты ГУК.

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Ранее СК рассказал, как российским пленным на Украине выбивали зубы и не давали спать по 10 суток. Следователи зафиксировали показания военных, которые недавно вернулись на родину в результате обмена, и дадут правовую оценку каждому случаю истязаний.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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