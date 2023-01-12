Москвичам пообещали оттепель в ближайшие дни
Синоптик Тишковец пообещал оттепель и потепление до нуля градусов в Москве
В ближайшее время жителей московского региона ждёт оттепель и потепление до нуля градусов. В конце января может похолодать, но незначительно, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Впереди нас ждёт оттепель и температура около нуля градусов. Если смотреть на долгосрочный прогноз, то какие-то волны похолодания будут, это обычные, очень мягкие температуры. Их даже нельзя назвать русскими морозами", — приводит телеканал "360" слова синоптика.
Похолодание, по прогнозам специалиста, придётся на конец января или начало февраля, но экстремальных перепадов температуры больше не будет. Тишковец подчеркнул, что 12 января будет последним по-настоящему морозным днём.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил влиянием солнечной энергии изменчивость погоды зимой. При этом метеоролог отметил, что скачки температуры, подобные тем, что происходят в Центральной России в январе наступившего года, случаются крайне редко.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев