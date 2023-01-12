Сексолог раскрыл смертельную опасность сна на разных кроватях в пожилом возрасте

В России пожилые супруги чаще всего предпочитают спать в разных кроватях, однако, по словам врача – сексолога-психотерапевта, семейного психолога Евгения Кульгавчука, это может быть смертельно опасно.

Он посоветовал мужу и жене спать вместе, так как одному из них во время сна может стать плохо — и только второй супруг сможет оперативно вызвать скорую.

"Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически", — подчеркнул Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой".