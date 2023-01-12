Сексолог раскрыл смертельную опасность сна на разных кроватях в пожилом возрасте
Психолог Кульгавчук: Сон на разных кроватях в пожилом возрасте опасен для жизни
В России пожилые супруги чаще всего предпочитают спать в разных кроватях, однако, по словам врача – сексолога-психотерапевта, семейного психолога Евгения Кульгавчука, это может быть смертельно опасно.
Он посоветовал мужу и жене спать вместе, так как одному из них во время сна может стать плохо — и только второй супруг сможет оперативно вызвать скорую.
"Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически", — подчеркнул Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой".
Кстати, плохой сон может стать причиной частых простуд и ОРВИ. Врач-физиотерапевт Сергей Казимов рассказал, что чаще всего болеют пациенты с плохим сном, а также те, у кого имеются проблемы с микрофлорой кишечника.
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