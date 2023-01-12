5 вещей, которым каждый отец должен обязательно научить дочь

Нам часто говорят о том, что для девочки очень важны отношения с мамой, но на самом деле тема отца не менее значима. В воспитании дочери отец, как и мать, является ключевой фигурой. От того, как сложатся отношения малышки с папой, от того, какими она будет видеть отношения родителей, зависит её личная жизнь в будущем. Насколько она будет финансово успешной и уверенной в себе женщиной, какой будет её самооценка. То есть насколько она будет действительно счастлива и передаст ли дальше эту модель уже своим детям. Чему отец должен научить дочь, в беседе с Лайфом раскрыла бизнес-психолог, врач-психотерапевт Яна Якупова.

Любви и принятию себя

Папа своими словами и действиями должен сделать так, чтобы дочка научилась любить себя как женщину, принимать свою женственность и сексуальность. Фото © Shutterstock

Во-первых, конечно же, отец должен научить дочку любить себя именно как женщину, принимать свою женственность и сексуальность. Папа должен словами и поведением доносить до малышки, что она "потрясающая девочка", "принцесса".

Когда родитель это не просто говорит, а дарит подарки, когда он может её на руки поднять, обнять, посадить к себе на колени, когда уделяет ей внимание. Он не просто слушает дочь, то есть делает вид, что слышит, а сам занят в телефоне, а поворачивается к ней и пытается вникнуть в проблему, услышать и увидеть Яна Якупова Бизнес-психолог, врач-психотерапевт

На той основе, что была заложена отцом, девушка, повзрослев, будет строить отношения с мужчинами. Но здесь ещё важно, чтобы перед глазами ребёнка был пример общения отца и матери. То есть если папа будет к дочери относиться уважительно, а к её маме неуважительно, то возникнет дисбаланс. Малышка должна видеть положительный пример отношений между главными взрослыми: как папа относится к маме и насколько её уважает как женщину, насколько заботится, тепло относится. Дочка это тоже впитывает и понимает, что так выглядит модель поведения мужчины и женщины.

Здоровой уверенности в себе

Во-вторых, важно, чтобы отец не просто любил и идеализировал дочку, но и чтобы проговаривал именно её сильные стороны, мощные качества характера, подчёркивал достоинства, то, что у неё получилось сделать. Это поможет ребёнку сформировать внутреннюю уверенность в себе: я не просто "принцесса". Когда девочка выйдет во внешний мир, у неё будет твёрдое понимание того, на что она может опираться.

Даже если ей кто-нибудь скажет, мол, у тебя кривой нос, она ответит: "Да, кривой. Ну и что? Самое классное, что у меня потрясающие глаза, а ещё я офигенно рисую и очень симпатичная, коммуникабельная". То есть самооценка, соответственно, будет такая здоровая-здоровая, стабильная Яна Якупова Бизнес-психолог, врач-психотерапевт

Общению с внешним миром

Отец должен показать дочери, как общаться с внешним миром, взаимодействовать с людьми, устанавливать деловые отношения. Фото © Shutterstock

Третье. Принципиально, чтобы отец научил девочку общаться с внешним миром, с другими людьми. Мама — это про нашу внутреннюю составляющую, а папа показывает, как взаимодействовать с внешней средой социума. И как раз через него малышка учится выстраивать деловые связи, общаться на равных с мужчиной. В дальнейшем это поможет ей в построении успешной карьеры, в том числе и личного бизнеса.

Дочь должна видеть, как папа налаживает связи с людьми, как он общается с друзьями, с партнёрами, как он подходит к кому-то незнакомому и обращается за помощью, то есть [наблюдать] вот эту коммуникацию Яна Якупова Бизнес-психолог, врач-психотерапевт

Девушка, у которой с папой правильным образом выстроена коммуникация, на своей женской энергетике будет идти вверх. Причём мы будем видеть и счастливые семейные отношения, и успешную карьеру либо собственный работающий бизнес, то есть она будет реализована и там и там. Как раз это и будет прямым указанием на то, что в детстве у неё были потрясающие отношения с отцом.

Самостоятельности и ответственности

Именно отец учит дочку самостоятельности, умению принимать решения и нести за них ответственность. Фото © Shutterstock

Четвёртый момент. Отец учит девочку самостоятельности и ответственности, умению принимать решения. Когда дочь маленькая, мама чаще выступает в роли "сетки": всё время пытается оградить дитё от каких-то там падений. Мать бежит разруливать, папа, наоборот, отпускает и учит самостоятельно разбираться в тех или иных ситуациях, трудностях. Если девочка упала, что-то у неё не получилось, отец поддерживает. То есть важно, чтобы он отпускал дочь, давал быть самостоятельной, но, если вдруг что-то стряслось, в трудный момент оказывал поддержку.

В зависимости от того, например, какой возраст, естественно, падения и ошибки могут быть разными, и здесь очень важно не критиковать. Какие-то ошибки надо просто анализировать, не переходя ни в коем разе на личности Яна Якупова Бизнес-психолог, врач-психотерапевт

Девочка вырастает в самодостаточную женщину, которая уверена в своих силах. Она может идти, преодолевая собственные страхи, вперёд к целям, потому что знает: если ошибётся, упадёт, если у неё что-то не получится, она всегда встанет и пойдёт дальше. То есть она может опираться на себя.

Отстаиванию границ