6 трендов, которые в 2023-м сменят то, что вышло из моды

Дизайнер Наз Маер рассказал Лайфу о самых трендовых цветах, которые в 2023-м должны быть в гардеробе любой модницы, и о том, какие вещи в этом году будут самыми актуальными.

Антитренды-2023: что вышло из моды?

Забудьте про одержимость фуксией — в 2023-м году этот цвет освобождает место для более мягких, пастельных оттенков розового.

Что модно в 2023-м: дизайнер Наз Маер обозначил актуальные тренды

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Неожиданно выделяющимися в весеннем сезоне станут чёрный и кобальтово-синий оттенки. Прошло немало времени с тех пор, как яркий синий был в авангарде модных тенденций, и его возвращение можно только приветствовать, заметил дизайнер Наз Маер. В кобальтово-синем модельеры делают все вещи: от платьев до жакетов, юбок и даже сапог, — поэтому успейте поиграться с этой тенденцией, пока мы неизбежно не переборщим и снова не вернёмся к нейтральным оттенкам.

Заниженную талию и прозрачные ткани будут в изобилии использовать те, кто ищет что-то немного сексуальное. Ещё весной кричащее трёхмерное обновление получат цветочные принты. И в целом в моду возвращаются беззаботные, яркие и гламурные нулевые.

Возможно, эти театральные подиумные образы не попадут в ваши шкафы, но было бы наивно полагать, что представленные тенденции не окажут значительного влияния на модный ландшафт, — где бы вы ни покупали одежду Наз Маер Дизайнер

Прозрачные ткани в моде уже несколько сезонов, но никогда ещё они не были столь актуальны, как будут весной и летом 2023-го. От многослойных платьев до более рискованных изделий, где оголяется бельё, — это суперсексуальный способ придания образу знойной интриги, если вы хотите отказаться от более традиционных "маршрутов" с мини и откровенными декольте.

Низкая талия наблюдается во всём: от джинсов до костюмов, от шорт до вечерних юбок, и, похоже, наша любимая высокая талия может взять длительный отпуск на лето 2023 года Наз Маер Дизайнер

В то время как сезон блёсток и пайеток традиционно приходится на декабрь и совпадает с бесконечным потоком праздничных вечеринок, 2023-й разрывает свод правил и объявляет себя годом блеска и гламура.

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Новый тренд: яркий, пастельный, конфетно-букетный оттенок розового. На этот цвет Наз Маер рекомендовал обратить особое внимание в марте. Одеться в розовый можно с ног до головы либо же прикупить несколько ярких аксессуаров.

Бахрома, конечно, не является чем-то новым, но этот привычный дизайнерский акцент в следующем сезоне будет самым трендовым. И речь не только о ботинках и куртках с бахромой. От бахромчатых манжет, начинающихся от локтя, до полностью бахромчатых платьев и даже клатчей — чем неожиданнее, тем лучше.