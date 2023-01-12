Чего ни в коем случае нельзя делать в пятницу, 13-го, чтобы не испортить себе жизнь

Пожалуй, даже самые заядлые скептики поглядывают волнительно на календарь, если замечают приближение особой даты. Да, мы говорим о завтрашней пятнице, 13-м числе. Тот самый мистический день, когда с наибольшей вероятностью можно как-то усложнить себе жизнь. В так называемый день неприятностей энергетика с самого утра давит негативом, заставляя думать о том, что именно сегодня обязательно случится какое-то несчастье или неудача. Но в этот раз в пятницу, 13-го, нас ждёт немного больше испытаний, чем обычно, ведь на этот традиционно считающийся опасным день в 2023-м выпал канун старого Нового года. Есть ли какие-то варианты себя обезопасить и просто насладиться весельем? Лайф поговорил с экстрасенсом Аделиной Блэкмун, чтобы узнать, что можно, а что категорически нельзя делать в пятницу, 13-го.

Что нельзя делать в пятницу, 13-го числа?

Каждая такая пятница отличается от остальных дней недели. В 2023 году, кстати, пятниц, 13-го, будет всего две: 13 января и 13 октября. И с особой внимательностью следует отнестись к каждой из них. Чтобы беда не постучалась в дверь, запомните несколько предостережений, чего нельзя делать в пятницу, 13-го.

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В пятницу, 13-го, лучше воздержаться от путешествий и длительных поездок. В этот день не время выяснять отношения, сводить счёты, припоминать старые обиды, ссориться и конфликтовать. Нельзя давать в долг, потому как велика вероятность, что деньги назад к вам не вернутся. А если, наоборот, вы собираетесь именно в этот день брать взаймы, несколько раз подумайте и по возможности перенесите сделку хотя бы на субботу. Потому как заём не принесёт вам счастья. Кстати, если случайно нашли оброненный кошелёк или банкноту в пятницу, 13-го, нельзя забирать себе, если не хотите столкнуться с проблемами. Ну и, конечно же, в этот день совсем не стоит накручивать себя, волноваться и заранее ждать подвоха.

Очень важно не программировать себя на неудачи в этот день. Часто мы сами себя настраиваем на плохое Аделина Блэкмун Экстрасенс

Как защитить себя в пятницу, 13-го?

С тем, чего нельзя предпринимать, разобрались, а что в пятницу, 13-го, делать можно и нужно? В 2023-м это же ещё и праздник — канун старого Нового года.

Лучше начать 13 января с молитвы, попросив Бога о помощи и милости. Тогда день у вас будет складываться удачно Аделина Блэкмун Экстрасенс

По словам экстрасенса, чтобы отпугнуть злоключения и защитить себя, лучше всего в этот день заняться приятными хлопотами и подготовкой к празднику. Следует гнать прочь все негативные мысли — в этом поможет общение. В пятницу, 13-го, нужно проводить время и общаться только с теми, кто вызывает у вас исключительно положительные эмоции.