10 ленивых пушистиков, глядя на которых мы можем только позавидовать
Каникулы закончились, и возвращаться в рабочий ритм ой как непросто. Начинаешь всё больше завидовать питомцам, которые годами только и делают, что отдыхают у себя в лежанке, пока мы ходим на работу...
"Кошка только что вылезла из-под моего утяжелённого одеяла и с трудом понимает, где она и кто она", — -catsnlacquer-.
Фото © Reddit / -catsnlacquer-
"Тут спит летучая мышка. Пожалуйста, пользуйтесь другой дверью", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Как же этот мужик отдыхает со своей собакой!" — Guygan.
Фото © Reddit / Guygan
"Разбили лагерь с ретриверами", — u/vinkulelu
Фото © Reddit / vinkulelu
"Этот мужчина в кафе Purrfect Day Cat в Луисвилле заполняет документы, чтобы забрать котёнка, спящего на его коленях, домой", — mac_is_crack.
Фото © Reddit / mac_is_crack
"Собака застряла между двух подушек в моём диване и так и осталась, потому что было лень вылазить", — Tschartz.
Фото © Reddit / Tschartz
"Кажется, Бисквитику нравится его новая хомячья кровать", — PrinceLeigh.
Фото © Reddit / PrinceLeigh
"Наша собака устала на половине пути и отказалась идти дальше", — bbobbyy.
Фото © Reddit / bbobbyy
"Ленивый вечерок", — cryptofinil.
Фото © Reddit / cryptofinil
"Видимо, уработался в клетке", — Ramp8nt.
Фото © Imgur / Ramp8nt