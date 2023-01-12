10 ленивых пушистиков, глядя на которых мы можем только позавидовать

"Кошка только что вылезла из-под моего утяжелённого одеяла и с трудом понимает, где она и кто она", — -catsnlacquer-.

Фото © Reddit / -catsnlacquer-

"Тут спит летучая мышка. Пожалуйста, пользуйтесь другой дверью", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Как же этот мужик отдыхает со своей собакой!" — Guygan.

Фото © Reddit / Guygan

"Разбили лагерь с ретриверами", — u/vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"Этот мужчина в кафе Purrfect Day Cat в Луисвилле заполняет документы, чтобы забрать котёнка, спящего на его коленях, домой", — mac_is_crack.

Фото © Reddit / mac_is_crack

"Собака застряла между двух подушек в моём диване и так и осталась, потому что было лень вылазить", — Tschartz.

Фото © Reddit / Tschartz

"Кажется, Бисквитику нравится его новая хомячья кровать", — PrinceLeigh.

Фото © Reddit / PrinceLeigh

"Наша собака устала на половине пути и отказалась идти дальше", — bbobbyy.

Фото © Reddit / bbobbyy

Фото © Reddit / cryptofinil

"Видимо, уработался в клетке", — Ramp8nt.