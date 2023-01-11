Экстрасенс раскрыла, чем опасны для человечества три подряд мощные вспышки на Солнце
Единственная звезда Солнечной системы посылает чёткий сигнал: на планете должен быть наведён порядок, уверена Аделина Блэкмун. Экстрасенс предупредила о вещах, которые сейчас никак нельзя делать.
Третья за последние десять дней мощная вспышка произошла на Солнце. С точки зрения эзотерики, подобные явления — сигналы человечеству, заявила Лайфу астролог Аделина Блэкмун. Солнце напоминает людям о том, что пора отказаться от некоторых пагубных действий и инициатив и навести порядок на Земле. Поскольку на планете проживает около восьми миллиардов человек, каждому стоит предпринимать определённые действия на своём микроуровне.
Как минимизировать вред от вспышек на Солнце?
Чтобы минимизировать возможный вред от солнечных вспышек, необходимо больше внимания уделять духовным аспектам нашего существования, самосовершенствованию. Стоит походить в январе в церковь, почитать церковные книги
Очень важно отказаться от дурных дел и злых помыслов, подчеркнула Блэкмун. Они и так портят энергетику, а на фоне вспышек на Солнце будут иметь губительное значение для нашей жизни. Поэтому, если вы задумываете какой-то грех, лучше немедленно от него отказаться. Даже при условии, что привлечение к ответственности или какие-то проблемы вам не грозят. Достаточно того, что ваша душа, ваша совесть сами оценят данные действия как неблагоприятные и нелицеприятные.
Чего нельзя делать при вспышках на Солнце?
Отложите на потом принятие важных решений. Вообще, середина января не лучшее время для значимых начинаний. Каждый из нас и так устал после прошлого года, новогодних праздников и до конца ещё не настроился на жизнь в 2023 году, объяснила экстрасенс. Поэтому лучше поберечь себя: не отправляться в дальние путешествия, до второй половины января не заключать важных сделок, которые могут отразиться на благосостоянии, карьере или отношениях в семье и с окружающими.
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