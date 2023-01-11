Экстрасенс раскрыла, чем опасны для человечества три подряд мощные вспышки на Солнце

Третья за последние десять дней мощная вспышка произошла на Солнце. С точки зрения эзотерики, подобные явления — сигналы человечеству, заявила Лайфу астролог Аделина Блэкмун. Солнце напоминает людям о том, что пора отказаться от некоторых пагубных действий и инициатив и навести порядок на Земле. Поскольку на планете проживает около восьми миллиардов человек, каждому стоит предпринимать определённые действия на своём микроуровне.

Как минимизировать вред от вспышек на Солнце?

Чтобы минимизировать возможный вред от солнечных вспышек, необходимо больше внимания уделять духовным аспектам нашего существования, самосовершенствованию. Стоит походить в январе в церковь, почитать церковные книги Аделина Блэкмун Экстрасенс

Очень важно отказаться от дурных дел и злых помыслов, подчеркнула Блэкмун. Они и так портят энергетику, а на фоне вспышек на Солнце будут иметь губительное значение для нашей жизни. Поэтому, если вы задумываете какой-то грех, лучше немедленно от него отказаться. Даже при условии, что привлечение к ответственности или какие-то проблемы вам не грозят. Достаточно того, что ваша душа, ваша совесть сами оценят данные действия как неблагоприятные и нелицеприятные.

Чего нельзя делать при вспышках на Солнце?