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11 января, 12:00

10 бабушек и дедушек, которые не могут совладать с технологиями, как бы ни старались

Казалось бы, технологии уже давно добрались до старшего поколения. Но, будем честны, старички до сих пор с трудом пользуются телефонами и другими гаджетами. Собрали 10 смешных кадров как раз об этом.

"Как выглядят пульты моей бабушки", — Paffmassa.

Фото © Reddit / Paffmassa

Фото © Reddit / Paffmassa

"Бабушка и траволатор: "Ты не пройдёшь", — ResidentSignal17.

Фото © Reddit / ResidentSignal17

Фото © Reddit / ResidentSignal17

"Бабушка и новые технологии", — Demidd.

Фото © Pikabu / Demidd

Фото © Pikabu / Demidd

"Слепой ведёт слепого. Мой 65-летний папа показывает 73-летнему тестю, как пользоваться соцсетями", — oldstyle21.

Фото © Reddit / oldstyle21

Фото © Reddit / oldstyle21

"Первая попытка моей 83-летней бабушки сделать селфи!" Foolish_guillemont.

Фото © Reddit / Foolish_guillemont

Фото © Reddit / Foolish_guillemont

"Моя бабушка ещё не научилась увеличивать изображения на компьютере", — Orionaiko.

Фото © Reddit / Orionaiko

Фото © Reddit / Orionaiko

"Послал бабушке фотку моего сына на имейл. Она сфотографировала её с экрана своего компьютера, распечатала и отправила мне обратно по почте..." ghost86578657.

Фото © Reddit / ghost86578657

Фото © Reddit / ghost86578657

"Теперь у бабушки есть Apple Watch, но она по-прежнему настаивает на том, чтобы носить свои Rolex", — Homebarcocktails.

Фото © Reddit / Homebarcocktails

Фото © Reddit / Homebarcocktails

"Бабушка моей девушки приняла планшет за разделочную доску..." IonnaTrailer.

Фото © Reddit / IonnaTrailer

Фото © Reddit / IonnaTrailer

"Когда бабуля узнала про QR-коды", — BinaryZ.

Фото © Pikabu / BinaryZ

Фото © Pikabu / BinaryZ

10 бабушек, которые своим примером доказывают, что даже глубокая старость может быть увлекательной

10 бабушек, которые своим примером доказывают, что даже глубокая старость может быть увлекательной

Обложка ©

Reddit / Orionaiko, Pikabu / Demidd

Сергей Трофимов

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