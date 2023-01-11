10 бабушек и дедушек, которые не могут совладать с технологиями, как бы ни старались
Казалось бы, технологии уже давно добрались до старшего поколения. Но, будем честны, старички до сих пор с трудом пользуются телефонами и другими гаджетами. Собрали 10 смешных кадров как раз об этом.
"Как выглядят пульты моей бабушки", — Paffmassa.
Фото © Reddit / Paffmassa
"Бабушка и траволатор: "Ты не пройдёшь", — ResidentSignal17.
Фото © Reddit / ResidentSignal17
"Бабушка и новые технологии", — Demidd.
Фото © Pikabu / Demidd
"Слепой ведёт слепого. Мой 65-летний папа показывает 73-летнему тестю, как пользоваться соцсетями", — oldstyle21.
Фото © Reddit / oldstyle21
"Первая попытка моей 83-летней бабушки сделать селфи!" — Foolish_guillemont.
Фото © Reddit / Foolish_guillemont
"Моя бабушка ещё не научилась увеличивать изображения на компьютере", — Orionaiko.
Фото © Reddit / Orionaiko
"Послал бабушке фотку моего сына на имейл. Она сфотографировала её с экрана своего компьютера, распечатала и отправила мне обратно по почте..." — ghost86578657.
Фото © Reddit / ghost86578657
"Теперь у бабушки есть Apple Watch, но она по-прежнему настаивает на том, чтобы носить свои Rolex", — Homebarcocktails.
Фото © Reddit / Homebarcocktails
"Бабушка моей девушки приняла планшет за разделочную доску..." — IonnaTrailer.
Фото © Reddit / IonnaTrailer
"Когда бабуля узнала про QR-коды", — BinaryZ.
Фото © Pikabu / BinaryZ