Дочь Сергея Бодрова скрыла рождение первенца, но её сдала подруга, показав фото ребёнка
Во время беременности 24-летняя Ольга Бодрова не таилась, но и не распространялась об интересном положении. Девушка лишь подчеркнула как-то, что на ней лежит ответственность за продолжение династии.
Дочь актёра и кинорежиссёра Сергея Бодрова – младшего актриса Ольга Бодрова впервые стала мамой. Девушка ведёт относительно закрытую жизнь, и о радостном событии удалось узнать из поста её подруги. Та опубликовала снимок: Бодрова лежит на ковре, нежно улыбаясь, а дочурка сладко сопит прямо на ней. На втором фото: малышка малюсенькой ручкой придерживает пирожное, не смотрит в камеру. "Царевна — л-ю-б-о-в-ь", — подписала кадр приятельница Бодровой. Имени девочки она не раскрыла.
Дочь актёра и режиссёра Сергея Бодрова — актриса Ольга Бодрова — впервые стала мамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вера Марченко-Ларина
О том, что Ольга Бодрова ждёт первенца, стало известно в октябре 2022-го. Актриса пришла на показ фильма "Велга" в платье, которое выдало интересное положение, но распространяться о беременности не стала. Лишь отметила в беседе с "Собеседником": "У меня есть ответственность за продолжение династии, и я стараюсь её нести как могу".
Напомним, Ольга в 2020-м вышла замуж за коллегу, актёра Сергея Быстрова. Как живёт дочь Сергея Бодрова, которой не нравится фильм "Брат", Лайф рассказывал ранее.
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ТАСС / Прокофьев Вячеслав