7 вещей, которые никогда не позволяют себе миллионеры — и этим отличаются от бедняков

Многие уверены, что миллионерами становятся исключительно те, кто зарабатывает много денег. Но реальное положение вещей совсем иное. Вы никогда не задавались вопросом, почему у одних людей получается накопить крупные суммы, а у других нет? Возможно, богачи просто умеют экономить и не разбрасываются деньгами. В чём же главные отличия и чего никогда не позволяют себе миллионеры?

Покупка еды в больших количествах

Мы все прекрасно знаем, что у продуктов есть срок годности. Но часто люди, пытаясь сэкономить, покупают за раз кучу еды. Им кажется, что, если не заходить в магазин каждый день, расходы сократятся. Но нередко такое решение приводит лишь к большим тратам. Потому что продукты портятся раньше, чем их успевают приготовить или съесть. И снова надо идти в супермаркет. А кое-что народ скупает от скуки и плохого настроения: снеки, сладости или фастфуд. Всё это незаметно заставляет деньги исчезать из кармана. Богачи могут ходить в продуктовый хоть семь раз на неделе, но не допускают, чтобы продукты портились. Да и не делают из еды культа, спасаясь от хандры другими способами.

Хранение денег дома

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Богатые люди умеют правильно распоряжаться накоплениями, сохранять и приумножать их. Здорово, конечно, если у вас есть свинья-копилка дома, но помните, что в случае кризиса или инфляции она не поможет. Миллионеры не боятся хранить деньги в банках, чтобы не проснуться однажды без гроша в кармане.

Попытки осчастливить себя покупками

Не все так делают, но, согласитесь, бывает тошное настроение, когда ничего не радует, ничего не хочется, вот и приходится как-то себя приводить в чувство. Обычно на помощь приходят импульсивные покупки. Нужны ли были эти новые дорогие наручные часы или красное платье от известного бренда, которое ещё не факт, что решитесь надеть? Вне зависимости от ответа — деньги уже потрачены. По-настоящему богатые люди так не делают. Для них финансы — это инструмент. Поднять настроение можно миллионом способов, не тратя деньги на мимолётную радость.

Работа забесплатно

Простое правило, которого придерживаются все миллионеры, — не работать бесплатно. Не из вредности или нежелания помочь, а просто потому, что любые усилия и труд должны быть оплачены. И такой принцип не только имеет большое значение с точки зрения психологии, но и служит инструментом, повышающим финансовую дисциплину. Также у по-настоящему богатых людей редко есть подработки. Ведь речь не только про дополнительные деньги, но и про потраченные усилия и время. Лучше найти занятие по душе и сосредоточиться на нём на 100%.

Отказ от развития по достижении определённого уровня

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Ни время, ни прогресс не стоят на месте, а дураки — да. Если хотите много зарабатывать, придётся приложить немало усилий, приобретая новые знания. Почитайте как-нибудь биографию любого успешного и богатого человека — увидите, что он постоянно учился и самосовершенствовался. Есть множество способов заработка, которые вам недоступны из-за отсутствия навыков.

Незнание собственных прав

Финансовая грамотность и знание своих прав помогают богачам оставаться при деньгах. Потому что банально обмануть или "развести" их на лишние траты не получится. Не менее важная способность — умение отстаивать интересы. И миллионеры частенько на личном примере показывают публике, как важно бороться за себя.

Жизнь в долг