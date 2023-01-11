10 котов породы ориентал, которые убедят кого угодно, что инопланетная жизнь существует
Ориентал — одна из самых необычных пород кошек. Огромные глаза, форма черепа и длиннющие уши выдают в них что-то... инопланетное. Не верите? Посмотрите сами. Собрали 10 фото представителей породы.
"Кошка — летучая мышь", — BabyYodaMegaMind.
Фото © Reddit / BabyYodaMegaMind
"Моя любимая булочка с корицей!" — eggynoodlesnchilli.
Фото © Reddit / eggynoodlesnchilli
"Короткошёрстная ориентальная кошка", — moksah822.
Фото © Reddit / moksah822
"Братишки", — ManufacturerOpening6.
Фото © Reddit / ManufacturerOpening6
"Маленький приятель", — Zayyded.
Фото © Reddit / Zayyded
"Это мой девятимесячный котик Финн", — Material-Island-6751.
Фото © Reddit / Material-Island-6751
"Два моих ориентала Зельда и Зевс", — SkyHye89.
Фото © Reddit / SkyHye89
"Везу этого трёхнедельного малышарика домой. Есть идеи, как назвать его?" — galactic_cuddlefish.
Фото © Reddit / galactic_cuddlefish
"Валентино поздравляет всех с праздниками", — Popular_Pass2042.
Фото © Reddit / Popular_Pass2042
"Малыш Эйви", — notsotuffghost.
Фото © Reddit / notsotuffghost
Wow
Reddit / Zayyded, notsotuffghost