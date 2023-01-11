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11 января, 15:00

10 котов породы ориентал, которые убедят кого угодно, что инопланетная жизнь существует

Ориентал — одна из самых необычных пород кошек. Огромные глаза, форма черепа и длиннющие уши выдают в них что-то... инопланетное. Не верите? Посмотрите сами. Собрали 10 фото представителей породы.

"Кошка — летучая мышь", — BabyYodaMegaMind.

Фото © Reddit / BabyYodaMegaMind

Фото © Reddit / BabyYodaMegaMind

"Моя любимая булочка с корицей!" eggynoodlesnchilli.

Фото © Reddit / eggynoodlesnchilli

Фото © Reddit / eggynoodlesnchilli

"Короткошёрстная ориентальная кошка", — moksah822.

Фото © Reddit / moksah822

Фото © Reddit / moksah822

"Братишки", — ManufacturerOpening6.

Фото © Reddit / ManufacturerOpening6

Фото © Reddit / ManufacturerOpening6

"Маленький приятель", — Zayyded.

Фото © Reddit / Zayyded

Фото © Reddit / Zayyded

"Это мой девятимесячный котик Финн", — Material-Island-6751.

Фото © Reddit / Material-Island-6751

Фото © Reddit / Material-Island-6751

"Два моих ориентала Зельда и Зевс", — SkyHye89.

Фото © Reddit / SkyHye89

Фото © Reddit / SkyHye89

"Везу этого трёхнедельного малышарика домой. Есть идеи, как назвать его?" galactic_cuddlefish.

Фото © Reddit / galactic_cuddlefish

Фото © Reddit / galactic_cuddlefish

"Валентино поздравляет всех с праздниками", — Popular_Pass2042.

Фото © Reddit / Popular_Pass2042

Фото © Reddit / Popular_Pass2042

"Малыш Эйви", — notsotuffghost.

Фото © Reddit / notsotuffghost

Фото © Reddit / notsotuffghost

10 котиков, которым дали немного мяты, и теперь им дорога только в рехаб

10 котиков, которым дали немного мяты, и теперь им дорога только в рехаб

Обложка ©

Reddit / Zayyded, notsotuffghost

Сергей Трофимов

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