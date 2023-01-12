Женщинам дали совет, как добиться от партнёра оральных ласк

Женщины, которые хотят, но не получают оральных ласк, должны честно сообщать партнёру о сексуальных желаниях. Об этом заявила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли, ранее снимавшаяся в юмористической передаче Saturday Night Live на американском канале NBC.

В статье для The Guardian одна из читательниц пожаловалась, что возлюбленный не удовлетворяет её орально. При этом ему нравятся такие ласки, но он ничего не предпринимает.

"В конце концов, зачем вашему партнёру отвечать взаимностью, когда ясно, что вы никогда этого не ожидаете? Люди, как правило, не меняют своего поведения, если им это не нужно, поэтому, не устанавливая границ, вы поощряете эгоизм", — написала Коннолли, отметив, что если не будет попыток самостоятельно что-то изменить, то придётся всегда лишь отдавать.