В Кургане пса-хулигана Байдена отправили к Лунтику и Моисею

В Кургане отловили и поместили в муниципальный приют собаку, которая несколько недель "терроризировала" набережную города. Буйного пса назвали Байденом — в честь американского президента, сообщает издание Ura.ru.

"Кличка Байден. <...> Пёс терроризировал набережную. От его внимания люди обращались в травмпункт", — рассказали сотрудники приюта.

Четырёхлетнего Байдена удалось отловить в районе Кировского пляжа ещё 27 декабря. Через полгода спецкомиссия определит, удалось ли псу-хулигану социализироваться. Если да, то ему подыщут новых хозяев. Кроме Байдена в муниципальном приюте, в частности, проживают собаки с кличками Тимон, Лунтик и Моисей. На сегодняшний день под присмотром специалистов в общей сложности находится 25 псов и две кошки.