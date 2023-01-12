В Кургане пса-хулигана Байдена отправили к Лунтику и Моисею
Псу-хулигану, который "терроризировал" набережную Кургана, дали кличку Байден
Пёс Байден. Обложка © Сайт Муниципального приюта для бездомных животных Кургана
В Кургане отловили и поместили в муниципальный приют собаку, которая несколько недель "терроризировала" набережную города. Буйного пса назвали Байденом — в честь американского президента, сообщает издание Ura.ru.
"Кличка Байден. <...> Пёс терроризировал набережную. От его внимания люди обращались в травмпункт", — рассказали сотрудники приюта.
Четырёхлетнего Байдена удалось отловить в районе Кировского пляжа ещё 27 декабря. Через полгода спецкомиссия определит, удалось ли псу-хулигану социализироваться. Если да, то ему подыщут новых хозяев. Кроме Байдена в муниципальном приюте, в частности, проживают собаки с кличками Тимон, Лунтик и Моисей. На сегодняшний день под присмотром специалистов в общей сложности находится 25 псов и две кошки.
А ранее Лайф рассказывал, что волонтёры спасли в Мариуполе таксу, потерявшую хозяев из-за обстрелов. Животное привезли в Ростов-на-Дону, после этого удалось выйти на петербургский приют для животных, который согласился взять пса себе.