Бывший посол США в России Салливан высоко оценил работу главы МИД РФ Сергея Лаврова
Бывший посол США в России Джон Салливан отметил качественную работу главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что главу МИД не стоит недооценивать.
"Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изысканный, чрезвычайно умён, очень опытен. Путин понимает это", — сказал он в беседе с Foreign Policy.
Салливан также добавил, что российская сторона очень тщательно относится к формальным процедурам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связано с тем, что она пытается не отстать от "поезда русофобии".
kremlin.ru