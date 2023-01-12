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12 января, 10:37

Бывший посол США в России Салливан высоко оценил работу главы МИД РФ Сергея Лаврова

Бывший посол США в России Джон Салливан отметил качественную работу главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что главу МИД не стоит недооценивать.

"Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изысканный, чрезвычайно умён, очень опытен. Путин понимает это", — сказал он в беседе с Foreign Policy.

Салливан также добавил, что российская сторона очень тщательно относится к формальным процедурам.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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