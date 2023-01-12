Песков: Все цели СВО остаются на повестке дня
Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"О новых целях президент не говорил. Все прежние цели на повестке дня", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что ДНР и ЛНР должны быть освобождены.
Ранее Дмитрий Песков напоминал, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. А накануне представитель Кремля подчёркивал, что в ходе проведения СВО наблюдается положительная динамика.
ТАСС / Валерий Шарифулин