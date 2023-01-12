Один из двух пропавших в Соледаре британцев найден мёртвым

Один из пропавших в Соледаре Донецкой Народной Республики граждан Великобритании найден мёртвым. При нём также были документы второго британца. Об этом сообщили в пресс-службе Евгения Пригожина.

"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нём обнаружены документы на обоих британцев", — говорится в сообщении компании "Конкорд" в "Телеграме".

Как передаёт Sky News, МИД Великобритании уже в курсе сообщений об обнаружении тела своего подданного.