Один из двух пропавших в Соледаре британцев найден мёртвым
В пресс-службе Пригожина сообщили об обнаружении тела одного из пропавших в Соледаре британцев
Один из пропавших в Соледаре Донецкой Народной Республики граждан Великобритании найден мёртвым. При нём также были документы второго британца. Об этом сообщили в пресс-службе Евгения Пригожина.
"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нём обнаружены документы на обоих британцев", — говорится в сообщении компании "Конкорд" в "Телеграме".
Как передаёт Sky News, МИД Великобритании уже в курсе сообщений об обнаружении тела своего подданного.
Напомним, в начале января в Нацполиции Украины сообщили, что двое британцев — Эндрю Бегшо и Кристофер Перри — пропали без вести в районе Соледара, где шли ожесточённые бои. Известно, что они выехали из Краматорска, после чего связь с ними прервалась.
По последним сообщениям Минобороны РФ, российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что город уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого населённого пункта открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency