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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 08:38
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Российские военные научились засекать позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов

В зоне специальной военной операции на Украине российские военные научились определять позиции украинской артиллерии с помощью нескольких смартфонов. Благодаря устройствам они засекают звуки выстрелов, пишет журнал "Арсенал Отечества".

Такие методы военнослужащие применяют наряду с высокоточными комплексами звуковой и звукотепловой разведки. Но они не обеспечивают нужную точность определения координат целей. Способ применения смартфонов на базе системы Android для обнаружения артиллерии противника разработали офицеры, которые принимают участие в боевых действиях.

"Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", — говорится в публикации.

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Синхронизация времени в этом комплексе ведётся по спутниковой навигационной системе или с помощью внутренней синхронизации между телефонами. Собранные данные отправляются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр".

Ранее Лайф писал о том, что в ДНР и Запорожской области российские военные уничтожили два украинских склада с вооружением.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков
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