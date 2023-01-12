Российские военные научились засекать позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов

В зоне специальной военной операции на Украине российские военные научились определять позиции украинской артиллерии с помощью нескольких смартфонов. Благодаря устройствам они засекают звуки выстрелов, пишет журнал "Арсенал Отечества".

Такие методы военнослужащие применяют наряду с высокоточными комплексами звуковой и звукотепловой разведки. Но они не обеспечивают нужную точность определения координат целей. Способ применения смартфонов на базе системы Android для обнаружения артиллерии противника разработали офицеры, которые принимают участие в боевых действиях.

"Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", — говорится в публикации.

Синхронизация времени в этом комплексе ведётся по спутниковой навигационной системе или с помощью внутренней синхронизации между телефонами. Собранные данные отправляются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр".