"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 08:19

В Росздравнадзоре опровергли исчезновение детского ибупрофена из аптек

Росздравнадзор: В стране имеется полугодовой запас детского ибупрофена в форме суспензии

На российском рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приёма внутрь. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Росздравнадзора, комментируя слухи о дефиците препарата.

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приёма внутрь. <...> В настоящее время остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общий ввод в гражданский оборот детского ибупрофена в виде суспензии разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021-го и составил более 17,5 миллиона упаковок. В настоящий же момент производство и поставки таких препаратов продолжаются, заверили в Росздравнадзоре.

Врач указала на ошибку родителей, накачивающих детей антибиотиками при ОРВИ

Врач указала на ошибку родителей, накачивающих детей антибиотиками при ОРВИ

Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о задержках поставок некоторых лекарств в аптеки. По данным ведомства, дистрибьюторы делают всё, чтобы изменить логистические пути и оперативно доставить препараты.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров