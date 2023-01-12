В Росздравнадзоре опровергли исчезновение детского ибупрофена из аптек

На российском рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приёма внутрь. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Росздравнадзора, комментируя слухи о дефиците препарата.

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приёма внутрь. <...> В настоящее время остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общий ввод в гражданский оборот детского ибупрофена в виде суспензии разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021-го и составил более 17,5 миллиона упаковок. В настоящий же момент производство и поставки таких препаратов продолжаются, заверили в Росздравнадзоре.