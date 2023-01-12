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12 января, 08:08

Отец певца Шарлота усомнился в правдивости слухов о смерти 24-летнего сына

В Сети появились сообщения о смерти 24-летнего певца Шарлота

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sharlot?z=photo55222772_457242577/photos55222772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эдуард Шарлот</a></p>

Обложка © VK / Эдуард Шарлот

В соцсетях 24-летнего музыканта и певца Шарлота (Эдуард Шарлот) появилась информация о его смерти, однако подобное происходит уже не в первый раз. Не знает о подробностях происходящего и его отец Валерий, о чём он рассказал Лайфу.

"Я знаю не больше, чем вы. Потому что он (сын. — Прим. Лайфа) был в Петербурге, я в Самаре, и что там произошло или не произошло, мне абсолютно неизвестно. Я помню, как-то уже такое было (сообщения о его смерти в 2022 году. — Прим. Лайфа), но потом выяснилось, что ничего такого не было. В последнее время несколько месяцев мы вообще не общались с ним", — рассказал Валерий Шарлот.

Примечательно, что за сообщениями о смерти музыканта, которые были опубликованы в его соцсетях, вскоре обновилась фотография его профиля — теперь на ней появился крест, а также обновилась информация о дате его кончины на портале "Википедия". Впрочем, никаких иных подтверждений данной информации пока не поступало. Добавим, что в "Ютубе" клип на песню Шарлота "Щека на щёку" набрал 13 миллионов просмотров.

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Ранее Лайф рассказывал, что известный британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал бактериальный менингит.

Артур Белкин

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