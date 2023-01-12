Отец певца Шарлота усомнился в правдивости слухов о смерти 24-летнего сына

В соцсетях 24-летнего музыканта и певца Шарлота (Эдуард Шарлот) появилась информация о его смерти, однако подобное происходит уже не в первый раз. Не знает о подробностях происходящего и его отец Валерий, о чём он рассказал Лайфу.

"Я знаю не больше, чем вы. Потому что он (сын. — Прим. Лайфа) был в Петербурге, я в Самаре, и что там произошло или не произошло, мне абсолютно неизвестно. Я помню, как-то уже такое было (сообщения о его смерти в 2022 году. — Прим. Лайфа), но потом выяснилось, что ничего такого не было. В последнее время несколько месяцев мы вообще не общались с ним", — рассказал Валерий Шарлот.

Примечательно, что за сообщениями о смерти музыканта, которые были опубликованы в его соцсетях, вскоре обновилась фотография его профиля — теперь на ней появился крест, а также обновилась информация о дате его кончины на портале "Википедия". Впрочем, никаких иных подтверждений данной информации пока не поступало. Добавим, что в "Ютубе" клип на песню Шарлота "Щека на щёку" набрал 13 миллионов просмотров.