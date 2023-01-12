Руководство Azur Air заподозрили в даче взятки бывшему топ-менеджеру Росавиации

Руководство крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air подозревают в даче взятки экс-начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации, пишет РБК.

"Против неустановленных лиц из руководства Azur Air расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки) Уголовного кодекса", — сообщил источник издания в Следственном комитете.

По данным следствия, неустановленные лица оформили экс-начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путёвки в Турцию по заниженной стоимости — на 4,7 млн рублей. В состав путёвки входил перелёт бизнес-классом, а также проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару. Известно, что сам Костылев уволился из ведомства весной 2022 года.

Предположительно, с помощью взятки Azur Air оказала влияние на результаты проверки лётной работы авиакомпании со стороны Росавиации — было выявлено меньше нарушений, чем имелось фактически.