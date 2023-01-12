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Опубликовано 12 января 2023, 07:17
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Пушилин назвал "дешёвым спектаклем" заявления Украины о зелёном коридоре в Соледаре

Украинские СМИ сообщают о зелёном коридоре для попавших в окружение военных ВСУ в районе Соледара, но это неправда. Об этом в телеграм-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эти сообщения являются "дешёвым спектаклем". Пушилин также сравнил заявления о зелёном коридоре с операцией советских войск по ликвидации Сталинградского котла.

"Ровно восемьдесят лет назад началась операция советских войск по ликвидации Сталинградского котла. Представьте заявление [Йозефа] Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн", — написал Пушилин.

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Ранее Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, освобождение этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга.

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t.me / pushilindenis

Евгения Колесникова
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