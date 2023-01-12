Пушилин назвал "дешёвым спектаклем" заявления Украины о зелёном коридоре в Соледаре

Украинские СМИ сообщают о зелёном коридоре для попавших в окружение военных ВСУ в районе Соледара, но это неправда. Об этом в телеграм-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эти сообщения являются "дешёвым спектаклем". Пушилин также сравнил заявления о зелёном коридоре с операцией советских войск по ликвидации Сталинградского котла.