Москва почти в плюсе: Россиянам пообещали долгожданное тепло к выходным, но повезёт не всем

Жителей юга России выходные встретят тёплой погодой, то же самое ожидается и в Москве, однако в городах Сибири и Урала по-прежнему вероятны заморозки. Такой прогноз составили аналитики сервиса "Яндекс. Погода", с которым ознакомился Лайф.

В столице температура в субботу, 14 января, составит минус три градуса. В дневное время в некоторых районах она поднимется до минус двух. Вечером ожидается небольшой снег. Скорость ветра с утра составит 2,6 метра в секунду, а вечером — три метра в секунду. В воскресенье, 15 января, будет не менее снежная погода. К вечеру температура воздуха в Москве опустится до минус двух градусов.

"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 14 января москвичей ожидает небольшой снег. При этом жители России застанут долгожданное потепление", — отметил руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода в субботу будет в южных — Волгоград (пасмурно, средняя температура минус пять градусов), Ростов-на-Дону (пасмурно, плюс два) и Воронеж (пасмурно, минус четыре).

А вот в сибирских и уральских городах всё так же будут заморозки. Холоднее всего в субботу ожидается в Уфе (минус 16), Екатеринбурге (минус 12), Красноярске (минус 16), Омске (минус 10) и Новосибирске (минус 14). Среднесуточная температура там в выходные будет в районе минус 16 градусов.

Так же холодно будет в Самаре (в субботу — минус 12, в воскресенье — минус 11) и в Казани (в субботу — минус 10, в воскресенье — минус 11). А вот в Санкт-Петербурге в выходные ожидается около нуля.