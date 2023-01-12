"У нас железная дисциплина": Звезда "Сватов" Кравченко ответила Садальскому на обвинения в алкоголизме

Народная артистка РФ, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко ответила актёру Станиславу Садальскому, который распространил слухи о её алкогольной зависимости, из-за которой она якобы не смогла выйти на сцену театра в Санкт-Петербурге. Как рассказала Кравченко "Московскому комсомольцу", подобные слухи — омерзительны, а за время службы в театре "Ленком" она не сорвала ни одного показа и репетиции.

"В последние дни сотни, я не оговорилась, сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировав новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили, и другой оскорбительный бред, касаемый руководителя "Ленкома" Марка Захарова, которого я знаю и уважаю больше сорока лет. После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чём немедленно сообщила администратору", — отметила Кравченко.

Таким решением, как призналась актриса, она подвела своих зрителей, которым благодарна за любовь и поддержку. Тем не менее, Кравченко не могла себе позволить выходить на одну сцену с Садальским из-за его оскорбительных заявлений в адрес ряда известных и уважаемых ею людей. К тому же, его дальнейшие действия, по словам звезды "Сватов", лишь подтвердили правильность её решения.

"Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За всё время моей долгой актёрской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съёмки. В "Ленкоме" это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина", — добавила Кравченко.

Она также не стала давать каких-либо характеристик Станиславу Садальскому, не пожелав "опускаться до его уровня".