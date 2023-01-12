В России предложили позволить семьям оплачивать аренду жилья маткапиталом

Россиянам могут разрешить оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

По его словам, сейчас россияне вправе потратить маткапитал на покупку новой жилплощади. Однако многие молодые семьи не имеют такой возможности, даже при оформлении ипотеки, поэтому снимают квартиру. Причём, подчеркнул Орлов, законодательство не позволяет им тратить материнский капитал на оплату части этой аренды, хотя это существенно поддержало бы родителей, которые недавно обзавелись ребёнком и в то же время только строят профессиональную карьеру.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала", — написал политик в письме.