WSJ: США с союзниками намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты из России

Издание сообщает, что на этой неделе чиновники американского Минфина проводят встречи в Европе, в ходе которых будут обсуждать возможность введения ограничений на стоимость российских нефтепродуктов. Предполагается, что будет введено два лимита: на экспорт товаров с высокой ценой, таких как дизельное топливо, и с более низкой стоимостью, например мазута. Ограничения могут вступить в силу уже с 5 февраля.