WSJ: США с союзниками намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты из России
США и их союзники обсуждают возможность введения новых санкций против России и намерены ограничить стоимость нефтепродуктов из РФ. Такие данные публикует The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что на этой неделе чиновники американского Минфина проводят встречи в Европе, в ходе которых будут обсуждать возможность введения ограничений на стоимость российских нефтепродуктов. Предполагается, что будет введено два лимита: на экспорт товаров с высокой ценой, таких как дизельное топливо, и с более низкой стоимостью, например мазута. Ограничения могут вступить в силу уже с 5 февраля.
Ранее Лайф сообщал о намерении стран "Большой семёрки" ввести два предела на стоимость российских нефтепродуктов. По словам источников, сделать это будет гораздо сложнее, нежели ограничить цену нефти из РФ.
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