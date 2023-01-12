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12 января, 05:19

Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Харбин

Авиакомпания "Аврора" на своём официальном сайте сообщила о возобновлении рейсов в Китай и открыла продажу билетов на перелёты из Хабаровска в Харбин.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам в период с 6 февраля по 20 марта 2023-го на лайнере Airbus A319, вмещающем 128 пассажиров. Стоимость билетов в одну сторону начнётся с 29 тысяч рублей.

У самолёта лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска

У самолёта лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска

Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у ирландского лизингодателя 10 лайнеров Boeing 777.

Обложка ©

VK / Авиакомпания "Аврора"

Артур Белкин
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