Чемпион мира по практической стрельбе Баллестерос умер от огнестрельного ранения
Чемпион мира по практической стрельбе Хорхе Баллестерос скончался в Мадриде в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание Marca.
По информации газеты, мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову в своей машине, которая была припаркована у торгового центра в испанской столице. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако позже Баллестерос скончался.
У Баллестероса, который был действующим офицером полиции, остались жена и двое детей. В 2017 году он выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, также спортсмен являлся трёхкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. Первый чемпионат он выиграл в 18 лет.
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