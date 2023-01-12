Экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти, объявленного в декабре 2022 года. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

"Пострадавшие от этого нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии, в том числе в Бранденбурге и Саксонии-Анхальт, были вынуждены сократить производственные мощности из-за нехватки сырья", — сообщил телеканал.

Берлин решил выйти из ситуации путём договорённостей с другими странами, в том числе Казахстаном. Однако для реализации этого варианта понадобился российский нефтепровод "Дружба". В результате немецкое правительство было вынуждено обратиться к Москве. Такие малоэффективные меры привели к возмущению не только среди граждан, но и в правительственных кругах. Несмотря на предпринимаемые действия властей, местный дефицит нефтяных продуктов может сохраниться, поэтому перспективы вызывают большое беспокойство, отмечает издание.