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12 января, 05:01

В Китае заявили о новом ударе по экономике Германии из-за борьбы с Россией

CCTV: Экономика ФРГ пострадала от запрета на импорт российской нефти

Экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти, объявленного в декабре 2022 года. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

"Пострадавшие от этого нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии, в том числе в Бранденбурге и Саксонии-Анхальт, были вынуждены сократить производственные мощности из-за нехватки сырья", — сообщил телеканал.

Берлин решил выйти из ситуации путём договорённостей с другими странами, в том числе Казахстаном. Однако для реализации этого варианта понадобился российский нефтепровод "Дружба". В результате немецкое правительство было вынуждено обратиться к Москве. Такие малоэффективные меры привели к возмущению не только среди граждан, но и в правительственных кругах. Несмотря на предпринимаемые действия властей, местный дефицит нефтяных продуктов может сохраниться, поэтому перспективы вызывают большое беспокойство, отмечает издание.

В Германии признали невозможность поставить экономику России на колени

В Германии признали невозможность поставить экономику России на колени

Как ранее писал Лайф, в Казахстане заявили о планах поставить в Германию 20 тысяч тонн нефти в январе. По словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, Россия не стала препятствовать Астане в данном вопросе.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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