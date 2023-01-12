Суд в Хабаровске приговорил иностранца к восьми годам за содействие терроризму

Хабаровский суд приговорил иностранца к восьми годам лишения свободы за помощь террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, он помогал террористам в закупке экипировки.

"<...> Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Козибоев Ж.А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет (2 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима)", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что осуждённый помогал террористам деньгами, которые шли на покупку экипировки.

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