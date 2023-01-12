СМИ рассказали, на кого ориентируется Шольц в вопросе поставок танков Украине

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок танков Leopard 2 Украине зависит от американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

"Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия", — говорится в публикации.

Указывается, что на региональном предвыборном митинге в Берлине, который проходил 9 января, Шольц отметил важность обсуждения вооружений с Байденом. По его словам, о поставках танков на Украину необходимо беседовать с союзниками ФРГ и особенно с США.