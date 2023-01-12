Под Краснодаром задержали поджигателя архива ФСИН, и теперь ему грозит до 5 лет колонии
Полицейские в Краснодарском крае задержали поджигателя архива ФСИН с делами заключённых
Задержанный в Краснодарском крае поджигатель архива ФСИН. Обложка © Telegram / SHOT
Сотрудники полиции задержали поджигателя архива Федеральной службы исполнения наказаний в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Как выяснилось, ранее мужчина судим не был. В ходе допроса он рассказал полицейским, что залез в здание и поджёг бумагу, чтобы согреться. Правоохранители завели на него уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.
Как писал Лайф, в результате пожара, который произошёл в архиве ФСИН рано утром 10 января, было уничтожено порядка 800 личных дел заключённых.