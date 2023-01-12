Под Краснодаром задержали поджигателя архива ФСИН, и теперь ему грозит до 5 лет колонии

Как выяснилось, ранее мужчина судим не был. В ходе допроса он рассказал полицейским, что залез в здание и поджёг бумагу, чтобы согреться. Правоохранители завели на него уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.