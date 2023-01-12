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12 января, 11:43

Российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, этого удалось достичь в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением.

Украинские военные были ликвидированы в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики, уточнил представитель ведомства. Противник также лишился четырёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР. Самолёт ликвидировали недалеко от населённого пункта Никаноровка.

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VK.com / Минобороны России

Варвара Романова

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