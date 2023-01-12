Российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, этого удалось достичь в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением.

Украинские военные были ликвидированы в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики, уточнил представитель ведомства. Противник также лишился четырёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей.