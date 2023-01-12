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12 января, 11:39

Стало известно о потерях украинской армии у Новомихайловки, Пречистовки и Новосёлки

Генерал-лейтенант Конашенков: Около 30 военных ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении

Украинская армия продолжает нести потери на Южно-Донецком направлении и лишь за последние сутки потеряла там до 30 бойцов. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новосёлка Донецкой Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении. По словам Конашенкова, также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.

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ТАСС / Михаил Почуев

Алексей Берковиц

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