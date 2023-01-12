ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января 2023, 11:39

Стало известно о потерях украинской армии у Новомихайловки, Пречистовки и Новосёлки

Генерал-лейтенант Конашенков: Около 30 военных ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении

Украинская армия продолжает нести потери на Южно-Донецком направлении и лишь за последние сутки потеряла там до 30 бойцов. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новосёлка Донецкой Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — проинформировал представитель военного ведомства.

Назначен новый командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО
Назначен новый командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО

Ранее ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на Краснолиманском направлении. По словам Конашенкова, также боевики лишились одного бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх пикапов.

BannerImage

ТАСС / Михаил Почуев

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar